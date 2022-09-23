В Bellator пощадили Фёдора. Вместо Бейдера – престарелая суперзвезда UFC

В последние месяцы появилось много имён возможных соперников Фёдора Емельяненко. Планируется, что Последний Император проведёт ещё один поединок, после чего завершит карьеру. Сам Фёдор нацелен на реванш с Райаном Бейдером в титульном поединке, чтобы закончить максимально красиво, но, похоже, у главы Bellator Скотта Кокера другие планы.

В разговоре с журналистом Ариэлем Хельвани Кокер сообщил, что пару месяцев назад общался с представителем Андерсона Силвы, который скоро проведёт поединок по правилам бокса против Джейка Пола. «Мы предложили Силве бой в ММА против Емельяненко. У нас даже не было серьёзных разговоров о деньгах или чего-то в этом роде, но с нашей стороны был контакт. Мы хотели узнать, что об этом думает Силва. В то время он хотел полностью сосредоточиться на боксе. Посмотрим, как далеко он сможет зайти.

Мы могли бы провести этот бой в Японии или в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден». Это противостояние, которое все хотели бы увидеть. В клетке встретятся лучший боец против второго лучшего. Честно говоря, договориться о весовой категории будет сложно, но сначала нужно начать диалог, а там посмотрим. У нас с Андерсоном был короткий разговор и конкретный ответ, поэтому я тогда бросил эту затею, но надеюсь, что мы сможем вернуться к нему в самое ближайшее время», – заявил Кокер.

На первый взгляд, поединок Фёдора против Силвы интересен и конкурентоспособен. Кто не захочет посмотреть на схватку одного из величайших бойцов UFC против лучшего вне этого промоушена? Чемпион UFC и рекордсмен по количеству побед подряд против обладателя пояса Pride – звучит как афиша года. Но есть два жирных минуса, которые делают этот поединок хуже, чем кажется.

Первый и главный Кокер назвал сам – Силва никогда не выступал в тяжёлой категории. Всю карьеру Паук бился в среднем и полутяжёлом весе, и набирать ради одного поединка – вряд ли это вообще ему нужно. Конечно, и Фёдор не самый большой тяж – в последнем поединке он показал 105 кг – но Силве в любом случае придётся набрать порядка десяти кило, чтобы принять бой.

Андерсон Силва Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Бразилец не бился по правилам ММА уже два года. Это слишком затяжной простой даже для такого спортсмена, как Силва, учитывая, что Пауку уже 47 лет. Если бой состоится, Фёдор, который регулярно тренируется и работает с учениками, точно будет большим фаворитом.

Но похоже, что бой с Бейдером всё же останется несбывшейся мечтой Емельяненко-старшего. Если бы Скотт Кокер действительно видел смысл и конкуренцию в этом поединке, он бы давно его организовал. Но босс Bellator активно подыскивает Фёдору другие, более простые варианты. Вряд ли сам Последний Император попросил соперника попроще – вероятно, это Кокер хочет, чтобы Фёдор действительно закончил карьеру красиво, а не нокаутом в первом раунде.