Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Владимир Токов проиграл Джей-Джею Уилсону на Bellator 286

Владимир Токов проиграл Джей-Джею Уилсону на Bellator 286
Комментарии

В Лонг-Бич (Турция) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 286. В одном из боёв россиянин Владимир Токов встречался с представителем Новой Зеландии Джей-Джеем Уилсоном.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Уилсона раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Владимир Токов потерпел второе поражение в карьере. Первое поражение россиянин потерпел в бою с Кристофером Гонсалесом на Bellator 244. На счету Владимира также есть семь побед.

Для Уилсона эта победа стала 12-й в карьере при двух поражениях. Предыдущий поединок боец единогласным решением судей проиграл россиянину Гаджи Рабаданову на Bellator 276.

Напомним, другой российский боец Bellator, Ислам Мамедов, на сегодняшнем турнире провёл свой третий поединок в промоушене, одержав победу над американцем Ником Брауном.

Bellator 2022. Bellator 286, Лонг-Бич, США
Джей-Джей Уилсон (W) - Владимир Токов
02 октября 2022, воскресенье. 02:40 МСК
Джей-Джей Уилсон
Окончено
SD
Владимир Токов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022