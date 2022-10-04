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Антонио Тарвер назвал тяжеловеса, имеющего наибольшие шансы стать абсолютным чемпионом

Антонио Тарвер назвал тяжеловеса, имеющего наибольшие шансы стать абсолютным чемпионом
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Многократный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американец Антонио Тарвер назвал бойца, который, по его мнению, имеет наибольшие шансы стать абсолютным чемпионом в супертяжёлом дивизионе.

«Тайсон сказал, что он завершил карьеру, но он так этого и не сделал. И это показывает, какое место он занимает в мире бокса.

Он никогда не проигрывал, он побил Кличко, нокаутировал Уайлдера. У него есть большие имена в послужном списке. И, оглядывая супертяжёлый дивизион, он смотрится как последний абсолютный чемпион. И у него есть влияние. Если Тайсон не уйдёт из-за психологических проблем, тогда эти пояса окажутся на его талии», – сказал Тарвер в YouTube-подкасте ProBox TV.

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