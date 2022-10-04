Бывший боец UFC Майк Перри вызвал на бой Вагаба Вагабова
Поделиться
Экс-боец UFC, американец Майк Перри, выступающий сейчас в промоушене Bare Knuckle FC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о желании провести поединок с россиянином Вагабом Вагабовым. Не так давно Вагабов победил приятеля Перри, американца Алекса Николсона.
«Я подвёл своего друга. Это не его вина, у него хватило мужества, а я не дал ему основы, в которых он нуждался. Когда они сделали боксёрский поединок, наш план на бой должен был измениться. Он действовал решительно, но ему был нужен кто-то, кто лучше понимает игру», — написал Перри.
А позже добавил:
«Когда Аполлон сражался с Драго, Рокки вернулся и сразил его! Платиновый Перри против Вагаба Вагабова!»
Комментарии
- 4 октября 2022
-
10:12
-
10:03
-
09:30
-
09:16
-
04:09
-
02:26
-
01:03
-
00:09
- 3 октября 2022
-
23:54
-
23:35
-
22:36
-
22:08
-
21:53
-
21:38
-
20:56
-
20:05
-
19:46
-
19:45
-
19:08
-
19:03
-
18:11
-
17:47
-
17:31
-
16:36
-
15:48
-
15:30
-
15:13
-
14:26
-
14:03
-
13:27
-
13:12
-
12:37
-
12:20
-
11:52
-
11:32
Партнерский контент