Бывший боец UFC Майк Перри вызвал на бой Вагаба Вагабова

Экс-боец UFC, американец Майк Перри, выступающий сейчас в промоушене Bare Knuckle FC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о желании провести поединок с россиянином Вагабом Вагабовым. Не так давно Вагабов победил приятеля Перри, американца Алекса Николсона.

«Я подвёл своего друга. Это не его вина, у него хватило мужества, а я не дал ему основы, в которых он нуждался. Когда они сделали боксёрский поединок, наш план на бой должен был измениться. Он действовал решительно, но ему был нужен кто-то, кто лучше понимает игру», — написал Перри.



А позже добавил:

«Когда Аполлон сражался с Драго, Рокки вернулся и сразил его! Платиновый Перри против Вагаба Вагабова!»