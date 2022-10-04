Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывший боец UFC Майк Перри вызвал на бой Вагаба Вагабова

Бывший боец UFC Майк Перри вызвал на бой Вагаба Вагабова
Комментарии

Экс-боец UFC, американец Майк Перри, выступающий сейчас в промоушене Bare Knuckle FC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о желании провести поединок с россиянином Вагабом Вагабовым. Не так давно Вагабов победил приятеля Перри, американца Алекса Николсона.

«Я подвёл своего друга. Это не его вина, у него хватило мужества, а я не дал ему основы, в которых он нуждался. Когда они сделали боксёрский поединок, наш план на бой должен был измениться. Он действовал решительно, но ему был нужен кто-то, кто лучше понимает игру», — написал Перри.

А позже добавил:

«Когда Аполлон сражался с Драго, Рокки вернулся и сразил его! Платиновый Перри против Вагаба Вагабова!»

«Что ты сказал про мою маму?!» Исмаилов подрался с экс-бойцом UFC — им уже организуют бой «Что ты сказал про мою маму?!» Исмаилов подрался с экс-бойцом UFC — им уже организуют бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022