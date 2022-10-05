Холланд впервые прокомментировал решение завершить карьеру после боя с Чимаевым

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Кевин Холланд прокомментировал своё решение завершить карьеру после досрочного поражения от шведского проспекта Хамзата Чимаева, поединок с которым состоялся на турнире UFC 279 в начале сентября.
«Итак, я ушёл. Я официально завершил карьеру. Я ушёл из боёв. У меня получились хороший бой, хороший гонорар и хорошая карьера. И я вижу, как некоторые люди говорят в социальных сетях: «Очевидно, он понимает, что никогда не возьмёт пояс».
Тяжёлые времена для вашего парня. Но я очень, очень рад. До тех пор, пока не появится что-нибудь супер-пупер волшебное, я буду доволен тем, как обстоят дела», – сказал боец в подкасте Real Eyes Recognize.
За четыре года в UFC Холланд провёл 15 боёв, в пяти из них потерпев поражение.
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