Холланд впервые прокомментировал решение завершить карьеру после боя с Чимаевым

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Кевин Холланд прокомментировал своё решение завершить карьеру после досрочного поражения от шведского проспекта Хамзата Чимаева, поединок с которым состоялся на турнире UFC 279 в начале сентября.

«Итак, я ушёл. Я официально завершил карьеру. Я ушёл из боёв. У меня получились хороший бой, хороший гонорар и хорошая карьера. И я вижу, как некоторые люди говорят в социальных сетях: «Очевидно, он понимает, что никогда не возьмёт пояс».

Тяжёлые времена для вашего парня. Но я очень, очень рад. До тех пор, пока не появится что-нибудь супер-пупер волшебное, я буду доволен тем, как обстоят дела», – сказал боец в подкасте Real Eyes Recognize.

За четыре года в UFC Холланд провёл 15 боёв, в пяти из них потерпев поражение.