Валуев: пока гегемон США у штурвала, подобное произошедшему в боксе будет редкостью

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о допуске российских и белорусских боксёров к международным соревнованиям. Соответствующее решение сегодня, 5 октября, принял совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA).
«Сможет ли как-то повлиять на остальные международные спортивные федерации (ассоциации) решение Международной ассоциации бокса? На международные федерации, где руководство смотрит в рот политикам-русофобам, никак. Разве только заставит задуматься. Сегодня гегемон крутит мировым спортом в угоду своей политике. Пока гегемон (США) у штурвала, подобное произошедшему в боксе будет редкостью. Принципиальность, адекватность и верность спортивным принципам у чиновников в мировом спорте сегодня не в цене», — написал Валуев в своих соцсетях.
Валуев рассказал о своей любимой книге:
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