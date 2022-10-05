Хрюнов высказался о причинах решения IBA допустить российских боксёров до соревнований

Известный промоутер Владимир Хрюнов поделился мыслями о причинах, по которым Международная ассоциация бокса (IBA) приняла решение допустить к соревнованиям под своей эгидой российских и белорусских спортсменов.
«Потому что есть мужчина-герой Умар Кремлёв. Есть слаженная команда под руководством главы федерации бокса Алексея Рубежного. Люди поставили цель, и вот прекрасный пример, как они её добились.
Нужно быть целеустремлённым, жить этой идеей, и у всех всё получится. К сожалению, многие руководители федераций превратились в имитаторов. Имитируя деятельность, ничего не добьёшься», – приводит слова Хрюнова Legalbet.
Ранее решение IBA прокомментировал член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.
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