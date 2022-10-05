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Илья Фрейманов дал прогноз на бой Петра Яна и Шона О'Мэлли

Илья Фрейманов дал прогноз на бой Петра Яна и Шона О'Мэлли
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Российский боец промоушена ONE Илья Фрейманов поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Шона О'Мэлли.

«Считаю, что Пётр выиграет досрочно, так как соперник для него стилистически удобен. Он сможет выходить на свою дистанцию и работать на ней, а Шон О'Мэлли не сможет его удержать со своими габаритами, так как будет заметно уступать в скорости. В ближней дистанции О'Мэлли хромает, а это дистанция Яна. Единственный шанс американца – держать бой на дальней дистанции и работать ногами, но он не сможет сдержать напор Петра», — приводит слова Фрейманова Metaratings.

Напомним, бой между О'Мэлли и Яном состоится 22 октября в Абу-Даби. Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.

О'Мэлли в последнем бою встречался с бразильцем Педро Муньосом на UFC 276. Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Ян в последнем бою уступил американцу Алджэмейну Стерлингу.

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