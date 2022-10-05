Боб Арум: знал, что Хирн найдёт способ саботировать бой между Фьюри и Джошуа

Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), объяснил причины срыва переговоров с двукратным чемпионом дивизиона Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).



«Когда мы решили вопрос с распределением гонорара, проблем не осталось. Можно было сесть в комнате на три часа и всё решить, но Хирн отказался. С его стороны это было ужасно. Наши партнёры, Фрэнк и Джордж Уоррены, были готовы к личной встрече с Хирном, чтобы обо всём договориться. Не было причин срывать бой. Но один промоутер решил всё затормозить. Это достойно осуждения. Но я знал, что Хирн найдёт способ саботировать бой между Фьюри и Джошуа», — приводит слова Арума BoxingScene.



Ранее Хирн заявил, что переговоры между его подопечным и Фьюри остановлены.