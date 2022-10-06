Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок России по ММА. Полуфиналы
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Томпсон отреагировал на анонс своего боя с Холландом, объявившим о завершении карьеры

Томпсон отреагировал на анонс своего боя с Холландом, объявившим о завершении карьеры
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Стивен Томпсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался об анонсе своего поединка с соотечественником Кевином Холландом. Примечательно, что ранее Холланд объявлял о завершении карьеры.

«Думаю, это означает, что я тот ещё волшебник! К бою готов! Погнали!» — написал Томпсон.

Напомним, ранее в UFC объявили, что бой Томпсона и Холланда станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC Orlando. Спортивное шоу состоится в ночь с 3 на 4 декабря мск. Томпсон в последнем бою сражался с соотечественником Белалом Мухаммадом и проиграл ему единогласным решением судей. Что касается Холланда, то он до этого встречался со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и проиграл ему в первом раунде.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:

«Убью всех, Аллаху Акбар». Американцы возненавидели Чимаева из-за фразы 11 сентября «Убью всех, Аллаху Акбар». Американцы возненавидели Чимаева из-за фразы 11 сентября
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022