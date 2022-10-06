Томпсон отреагировал на анонс своего боя с Холландом, объявившим о завершении карьеры

Американский боец смешанных единоборств Стивен Томпсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался об анонсе своего поединка с соотечественником Кевином Холландом. Примечательно, что ранее Холланд объявлял о завершении карьеры.
«Думаю, это означает, что я тот ещё волшебник! К бою готов! Погнали!» — написал Томпсон.
Напомним, ранее в UFC объявили, что бой Томпсона и Холланда станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC Orlando. Спортивное шоу состоится в ночь с 3 на 4 декабря мск. Томпсон в последнем бою сражался с соотечественником Белалом Мухаммадом и проиграл ему единогласным решением судей. Что касается Холланда, то он до этого встречался со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и проиграл ему в первом раунде.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
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