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«Корона тяжела». Сен-Пьер дал совет чемпиону UFC Адесанье

«Корона тяжела». Сен-Пьер дал совет чемпиону UFC Адесанье
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказался об обладателе чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландце Исраэле Адесанье.

«Хорошо, что ты используешь критику в качестве топлива, чтобы мотивировать себя. Так ты можешь показать свою правоту, но не стоит переходить черту. Корона тяжела, мой друг. И для тебя это только начало. Корона тяжела. Я искренен с тобой. Ты мне нравишься. Я говорю тебе правду, корона тяжела.

С каждым боем груз на твоих плечах становится всё тяжелее. Каждый бой становится все масштабнее и масштабнее, критика всё хуже, а ожидания всё выше и выше. Сохраняй этот огонь, чувак, потому что это путешествие может изменить тебя изнутри», — приводит слова Сен-Пьера Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале FREESTYLEBENDER в YouTube.

Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника:

Адесанья всех достал. Его скормят бразильцу, который уже вырубал Исраэля Адесанья всех достал. Его скормят бразильцу, который уже вырубал Исраэля
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