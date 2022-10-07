«Корона тяжела». Сен-Пьер дал совет чемпиону UFC Адесанье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказался об обладателе чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландце Исраэле Адесанье.
«Хорошо, что ты используешь критику в качестве топлива, чтобы мотивировать себя. Так ты можешь показать свою правоту, но не стоит переходить черту. Корона тяжела, мой друг. И для тебя это только начало. Корона тяжела. Я искренен с тобой. Ты мне нравишься. Я говорю тебе правду, корона тяжела.
С каждым боем груз на твоих плечах становится всё тяжелее. Каждый бой становится все масштабнее и масштабнее, критика всё хуже, а ожидания всё выше и выше. Сохраняй этот огонь, чувак, потому что это путешествие может изменить тебя изнутри», — приводит слова Сен-Пьера Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале FREESTYLEBENDER в YouTube.
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