Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исмаилов победил Илича единогласным решением судей

Исмаилов победил Илича единогласным решением судей
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов одержал победу в поединке по правилам бокса над сербским спортсменом Александром Иличем. Бой, рассчитанный на шесть раундов, возглавил шоу от промоушена Pravda.

Поединок продлился все запланированные шесть раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей.

Напомним, на битве взглядов россиянин устроил потасовку. Исмаилов подошёл к сопернику, после чего схватил его за шею. Илич не остался в долгу и окатил россиянина водой из бутылки, после чего оба несколько раз попытались друг друга ударить. Впрочем, окружающие не восприняли конфликт всерьёз, буднично разведя бойцов по истечении инцидента.

В своём последнем боксёрском поединке Магомед Исмаилов победил единогласным решением нигерийца Оланреваджу Дуродолу.

Илич недавно на турнире лиги RCC встречался с Александром Шлеменко и победил его в первом раунде, отправив в нокаут.

Исмаилов победил Илича. Но это был натуральный стыд и позор! LIVE Исмаилов победил Илича. Но это был натуральный стыд и позор! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022