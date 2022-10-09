Стал известен главный кандидат в соперники Конору Макгрегору

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор может провести бой с бывшим претендентом на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американцем Джастином Гэтжи, сообщает MMA Pack в своей социальной сети.

Ранее Макгрегор объявил, что проведёт свой следующий бой в полусреднем весе, а Гэтжи является основным кандидатом на роль соперника ирландца.

Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Гэтжи, в свою очередь, в своём последнем бою, который состоялся 7 мая 2022 года, проиграл Чарльзу Оливейре. Ранее американец объявил, что не будет драться до конца 2022 года.