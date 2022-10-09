Бой Пола Крэйга и Джонни Уокера запланирован на UFC 283
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Поединок в полутяжёлом весе (до 93 кг) между шотландцем Полом Крэйгом и бразильцем Джонни Уокером состоится на турнире UFC 283, сообщает издание Ag.Fight.
В своём последнем бою на UFC Fight Night 208 Крэйг проиграл единогласным судейским решением швейцарцу Волкану Оздемиру, прервав победную серию из четырёх выступлений.
Уокер в сентябре победил удушающим приёмом в первом раунде молдаванина Иона Куцелабу, закрыв два поражения подряд — от американца Джамала Хилла и соотечественника Тиаго Сантоса.
Напомним, турнир UFC 283 состоится 22 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В главном бою чемпион организации в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду проведёт четвёртый поединок против мексиканца Брэндона Морено.
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