Бой Пола Крэйга и Джонни Уокера запланирован на UFC 283

Поединок в полутяжёлом весе (до 93 кг) между шотландцем Полом Крэйгом и бразильцем Джонни Уокером состоится на турнире UFC 283, сообщает издание Ag.Fight.

В своём последнем бою на UFC Fight Night 208 Крэйг проиграл единогласным судейским решением швейцарцу Волкану Оздемиру, прервав победную серию из четырёх выступлений.

Уокер в сентябре победил удушающим приёмом в первом раунде молдаванина Иона Куцелабу, закрыв два поражения подряд — от американца Джамала Хилла и соотечественника Тиаго Сантоса.

Напомним, турнир UFC 283 состоится 22 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В главном бою чемпион организации в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду проведёт четвёртый поединок против мексиканца Брэндона Морено.