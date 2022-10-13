Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 15 на 16 октября в Бруклине, США пройдёт вечер бокса Premier Boxing Champions, главным событием которого станет отборочный поединок WBC в супертяжёлом весе между американским боксёром Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Хелениусом.
В основном карде турнира также пройдёт бой в суперсреднем весе между Калебом Плантом и Энтони Дирреллом и поединок Антони Расселла и Эммануэля Родригеса в легчайшей весовой категории.
Прямая трансляция боя Уайлдера и Хелениуса будет показана на сайте FITE.TV в США и Великобритании, а также на Fox Sports PPV. Для российских пользователей данные трансляции могут быть недоступны.
Основной кард Premier Boxing Champions начнётся примерно в 4:00 по московскому времени 16 октября.
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