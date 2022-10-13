Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

В ночь с 15 на 16 октября в Бруклине, США пройдёт вечер бокса Premier Boxing Champions, главным событием которого станет отборочный поединок WBC в супертяжёлом весе между американским боксёром Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Хелениусом.

В основном карде турнира также пройдёт бой в суперсреднем весе между Калебом Плантом и Энтони Дирреллом и поединок Антони Расселла и Эммануэля Родригеса в легчайшей весовой категории.

Прямая трансляция боя Уайлдера и Хелениуса будет показана на сайте FITE.TV в США и Великобритании, а также на Fox Sports PPV. Для российских пользователей данные трансляции могут быть недоступны.

Основной кард Premier Boxing Champions начнётся примерно в 4:00 по московскому времени 16 октября.

Новость по теме
«Рискую жизнью ради развлечения других». Деонтей Уайлдер — о возвращении в ринг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022