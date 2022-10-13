Трилогия Усмана и Эдвардса может состояться в марте 2023 года

Третий поединок между бойцами UFC полусреднего веса Леоном Эдвардсом и Камару Усманом может состояться в марте 2023 года, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.



Бой может пройти в Великобритании. Ранее об этом говорил также Эдвардс.



Предыдущий бой между Эдвардсом и Усманом прошёл в августе в Солт-Лейк-Сити в рамках турнира UFC 278. Победу в поединке одержал Эдвардс, отправив Усмана в нокаут в пятом раунде. Таким образом, британец завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе.



Первый раз Усман и Эдвардс встретились в декабре 2015 года на турнире UFC on Fox 17, где Камару одержал победу единогласным решением судей.



На данный момент на счету Усмана два поражения при 20 победах в смешанных единоборствах. У Эдвардса 20 побед и три поражения.