Трилогия Усмана и Эдвардса может состояться в марте 2023 года
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Третий поединок между бойцами UFC полусреднего веса Леоном Эдвардсом и Камару Усманом может состояться в марте 2023 года, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.
Бой может пройти в Великобритании. Ранее об этом говорил также Эдвардс.
Предыдущий бой между Эдвардсом и Усманом прошёл в августе в Солт-Лейк-Сити в рамках турнира UFC 278. Победу в поединке одержал Эдвардс, отправив Усмана в нокаут в пятом раунде. Таким образом, британец завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе.
Первый раз Усман и Эдвардс встретились в декабре 2015 года на турнире UFC on Fox 17, где Камару одержал победу единогласным решением судей.
На данный момент на счету Усмана два поражения при 20 победах в смешанных единоборствах. У Эдвардса 20 побед и три поражения.
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