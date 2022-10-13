Уайлдер рассказал о переговорах по бою с чемпионом UFC Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американский ветеран Деонтей Уайлдер рассказал о переговорах о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну .



«На самом деле мы обсуждали это и раньше. Есть старое изречение: «Если это приносит доллары, то смысл в этом есть». Он тоже согласился. Думаю, что это был бы интригующий бой, и это был бы бой, который вызвал бы большой интерес», — приводит слова Уайлдера MMA News.



Напомним, в последнем поединке, который прошёл на турнире UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом. Противостояние завершилось победой Фрэнсиса, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги. Сейчас Фрэнсис восстанавливается после травмы и поэтому пока не получил следующего соперника.



Уайлдер в последнем бою уступил нокаутом в 11-м раунде британцу Тайсону Фьюри, потерпев второе поражение за всё время выступления в профессионалах.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь: