«Этот поединок превзошёл битву Али — Фрейзер 3». Год лучшему бою в истории тяжёлого веса

Ровно год назад, утром 10 октября по московскому времени состоялась заключительная третья часть противостояния Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером. Изначально Цыганский король должен был сойтись с Энтони Джошуа за абсолютное чемпионство. Но тут вмешался Бронзовый бомбардировщик, который отсудил право на третью встречу с Фьюри.

Первый бой закончился спорной ничьей, а второй — убедительной победой британца техническим нокаутом в седьмом раунде. Казалось, после такого выноса Уайлдер утихомирится, но он не угомонился и, по сути, подписал себе приговор. В этот раз он подходил к поединку андердогом. В него никто не верил, учитывая, как Фьюри умеет держать удар.

Однако Бронзовый бомбардировщик сделал правильные выводы и не стал выходить в ринг в тяжёлом костюме. Он набрал почти 12 кг по сравнению со второй встречей, потому его удары должны были стать ещё тяжелее. Но и Фьюри показал рекордный вес (125,6 кг), прибавив 10 кг. При этом Цыганский король не потерял в подвижности.

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Однако начало боя было за Уайлдером. Он занял центр ринга и работал первым номером. Бронзовый бомбардировщик вкладывался в каждый удар. Очевидно, что он готовился к нокауту — неспроста американец набирал вес. Фьюри отлетал к канатам, хотя иногда отвечал точными выпадами. Поначалу он больше изучал соперника, чем работал.

А во втором раунде Цыганский король начал включаться в бой и прибирать инициативу к себе. И уже в третьей трёхминутке Уайлдер оказался в нокдауне. Он с трудом дотерпел до гонга. И казалось, что Фьюри сломит его ещё быстрее, чем во второй встрече. Однако дальше случилось немыслимое. В четвёртом раунде при подавляющем преимуществе Тайсона Уайлдер достал свою пушку и смог отправить британца в нокдаун дважды.

Тайсон Фьюри в нокдауне Фото: Al Bello/Getty Images

Сначала он потряс Цыганского короля правым прямым. Правда, после первого нокдауна Фьюри продолжал гениально уворачиваться от пушечных ударов американца. Однако в самом конце раунда он присел от левого хука. Счёт четвёртой трёхминутки — разгромные 10-7 в пользу Уайлдера. Вот только его запала хватило лишь на пятый раунд. Затем Цыганский король вернул себе инициативу и не отпускал её до самого конца.

Ко второй половине боя Бронзовый бомбардировщик настолько вымахался, что его удары больше не представляли угрозы для Фьюри. Его ноги начали заплетаться уже в седьмом раунде. Так Уайлдер перешёл из режима бомбардировщика в режим выживания. Он героически выдерживал град ударов от британца и свалился в нокдаун только в 10-м раунде. После чего Деонтей едва не закамбэчил в концовке трёхминутки, пробив мощную серию на последнем издыхании.

В 11-м раунде для Уайлдера всё закончилось. Фьюри потряс американца правым оверхендом и добил повисшего на себе соперника. Бронзовый бомбардировщик свалился на канвас лицом вниз. Таков был конец для Деонтея Уайлдера. Тайсон Фьюри поставил точку в трилогии, эффектно разбив американца. Но и Деонтей выдал великолепный бой. Хотя в шестом раунде его запал внезапно иссяк. И Цыганский король «казнил» за пробел в кардио.

Деонтей Уайлдер падает в нокаут Фото: Al Bello/Getty Images

Третий поединок между ними привёл многих зрителей и экспертов в восторг. Глава Top Rank Боб Арум и вовсе оценил этот бой выше, чем Триллер в Маниле между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером.

«Он реально лучший. Люди говорят, как он может быть лучше, чем Али — Фрейзер 3? Для меня это был невероятный бой на встречных курсах на Филиппинах. Я помню это, как будто смотрю его сейчас во время разговора с вами. И этот бой, по моему мнению, лучший из чемпионских в супертяжах, что я видел.

Однако нынешний поединок превзошел его. Потому что в том поединке, насколько бы великим он ни был и насколько бы много урона ни нанесли Али и Фрейзер друг другу, не было ни одного нокдауна. А здесь было пять. Есть нечто особенное в супертяжёлом поединке, когда вы видите нокдауны», — сказал Арум после боя.

На фоне неопределённости касательно встречи Фьюри с Александром Усиком идея четвёртого боя с Уайлдером не кажется безумной. Тем более оба бойца не против очередной схватки. Но сначала Бронзовому бомбардировщику нужно пройти Роберта Хелениуса.