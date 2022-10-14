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«Ты понял?» Хабиб обратился к Махачеву

«Ты понял?» Хабиб обратился к Махачеву
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, обратившись к своему товарищу Исламу Махачеву в преддверии его поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Ты не имеешь права проиграть! Ты же понял, Ислам?» — написал Нурмагомедов.

Напомним, поединок Махачева и Оливейры состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск. В последнем поединке Ислам встречался с Бобби Грином из США и победил его. Оливейра в последнем бою взял верх над американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём в первом раунде.

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