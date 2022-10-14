«Ты понял?» Хабиб обратился к Махачеву
Поделиться
Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, обратившись к своему товарищу Исламу Махачеву в преддверии его поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Ты не имеешь права проиграть! Ты же понял, Ислам?» — написал Нурмагомедов.
Напомним, поединок Махачева и Оливейры состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск. В последнем поединке Ислам встречался с Бобби Грином из США и победил его. Оливейра в последнем бою взял верх над американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём в первом раунде.
Топ-5 самых высокооплачиваемых российских бойцов UFC:
Комментарии
- 14 октября 2022
-
11:42
-
11:31
-
11:20
-
11:15
-
10:51
-
10:33
-
09:53
-
09:43
-
09:19
-
06:27
-
00:49
-
00:15
-
00:08
- 13 октября 2022
-
23:37
-
23:20
-
22:54
-
22:34
-
22:19
-
21:52
-
21:17
-
20:48
-
20:18
-
20:13
-
20:01
-
19:07
-
18:19
-
17:35
-
17:20
-
16:46
-
16:34
-
15:48
-
15:18
-
14:56
-
14:17
-
14:08
Партнерский контент