Менеджер Уайлдера назвал условия, необходимые для организации боя с Джошуа
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Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), заявил о готовности организовать поединок с британцем Энтони Джошуа.
«После боя Деонтея с Робертом Хелениусом можно будет поговорить об этом. Если он будет искренним и Джошуа захочет этого поединка, мы его организуем. Если Деонтей сделает то, что должен, то мы готовы рассмотреть этот бой», — приводит слова Финкеля журналист Майкл Бенсон в своих социальных сетях.
Уайлдер в последнем бою уступил нокаутом в 11-м раунде британцу Тайсону Фьюри, потерпев второе поражение за всё время выступления в профессионалах. Джошуа в последнем поединке проиграл украинцу Александру Усику.
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На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь.
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