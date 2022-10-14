Хабиб двумя словами оценил готовность Тухугова к предстоящему бою на UFC 280

Бывший российский чемпион UFC в лёгком весе, член Зала славы Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оценил уровень готовности своего товарища, бойца UFC Зубайры Тухугова к предстоящему поединку с Лукасом Алмейдой из Бразилии. Противостояние состоится на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ).



«Готов и заряжен», — написал Хабиб.

В последнем поединке Забайре также противостоял спортсмен из Бразилии: в конце октябре прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 267 Тухугов сражался с Рикардо Рамосом и победил его единогласным решением судей. Алмейда в последнем бою, прошедшем в июне нынешнего года, встречался с американцем Майклом Тризано и победил его техническим нокаутом в третьем раунде.

Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе: