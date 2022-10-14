Хабиб двумя словами оценил готовность Тухугова к предстоящему бою на UFC 280

Бывший российский чемпион UFC в лёгком весе, член Зала славы Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оценил уровень готовности своего товарища, бойца UFC Зубайры Тухугова к предстоящему поединку с Лукасом Алмейдой из Бразилии. Противостояние состоится на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ).
«Готов и заряжен», — написал Хабиб.
В последнем поединке Забайре также противостоял спортсмен из Бразилии: в конце октябре прошлого года на турнире по смешанным единоборствам UFC 267 Тухугов сражался с Рикардо Рамосом и победил его единогласным решением судей. Алмейда в последнем бою, прошедшем в июне нынешнего года, встречался с американцем Майклом Тризано и победил его техническим нокаутом в третьем раунде.
Нурмагомедов, Тухугов и Махачев пашут на тренировочном сборе:
- 14 октября 2022
-
16:46
-
16:09
-
14:36
-
14:35
-
14:12
-
13:06
-
13:00
-
12:37
-
11:42
-
11:31
-
11:20
-
11:15
-
10:51
-
10:33
-
09:53
-
09:43
-
09:19
-
06:27
-
00:49
-
00:15
-
00:08
- 13 октября 2022
-
23:37
-
23:20
-
22:54
-
22:34
-
22:19
-
21:52
-
21:17
-
20:48
-
20:18
-
20:13
-
20:01
-
19:07
-
18:19
-
17:35