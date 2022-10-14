«Сам научил, сам и попался». Забит Магомедшарипов показал спарринг
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Бывший боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступавший в полулёгком весе в UFC, выложил видеоролик на своей странице в социальных сетях.
«Сам научил, сам и попался», — подписал Забит видео со своим спаррингом.
Забит показал спарринг в социальных сетях:
31-летний Магомедшарипов уже завершил профессиональную карьеру. Первый поединок в рамках UFC Забит провёл в 2017 году. В дебютном поединке в промоушене Магомедшарипов одержал победу удушающим приёмом над американским бойцом Майком Сантьяго. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 163, состоявшемся в Москве, дагестанец одержал победу над Келвином Каттаром единогласным решением судей.
Всего Забит Магомедшарипов провёл в UFC шесть поединков и одержал шесть побед.
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