Джо Джойс назвал причину отказа Джошуа от боя с Фьюри

Британский претендент в супертяжёлом весе Джо Джойс (15-0, 14 KO) считает, что двукратный чемпион дивизиона Энтони Джошуа мог отказаться от поединка с действующим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри из-за слишком больших рисков.

«Вероятно, он собирается провести один или два более простых поединка, чтобы вернуться, а затем выйти на ещё один большой бой. Я не знаю… он бизнесмен, и ему нужно быть умным. Возможно, поэтому он не согласился на бой с Фьюри. Он хочет вернуться и вновь обрести уверенность», – приводит слова Джойса издание Metro.

Ранее в интервью американский экс-чемпион Деонтей Уайлдер сказал, почему Джошуа не смог победить украинца Александра Усика в реванше, который состоялся в августе в Саудовской Аравии.