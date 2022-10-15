Уайлдер — Хелениус: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:00 мск

В ночь с 15 на 16 октября в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса от Premier Boxing Champions, в главном бою которого бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) примет участие в полуфинале отборочного турнира от WBC и встретится с финном Робертом Хелениусом (31-3, 20 KO).

Уайлдер не дрался с октября 2021 года, когда уступил в трилогии с британцем Тайсоном Фьюри и потерпел второе поражение в карьере. Хелениус, также в октябре 2021-го, досрочно остановил в шестом раунде некогда проспекта дивизиона поляка Адама Ковнацкого.

Прямая трансляция боя Уайлдера и Хелениуса будет показана на сайте FITE.TV в США и Великобритании, а также на Fox Sports PPV. Для российских пользователей эти трансляции могут быть недоступны. Основной кард Premier Boxing Champions начнётся 16 октября около 4:00 мск, начало главного боя – около 7:00 мск.