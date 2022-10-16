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Тимоти Брэдли предсказал исход боя Уайлдера и Хелениуса

Тимоти Брэдли предсказал исход боя Уайлдера и Хелениуса
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Тимоти Брэдли не считает, что финский супертяжеловес Роберт Хелениус сможет продержаться до конца поединка с американским экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером, который состоится на этих выходных в Нью-Йорке (США).

«Я не думаю, что этот бой пройдёт всю дистанцию. Хелениус дважды проигрывал нокаутом в боях против более слабых панчеров, чем Уайлдер, который намеревается попасть по нему и потрясти. Хелениусу будет трудно уйти от него.

Уайлдер должен заметно прибавить, как по мне. Я слышал, как он сказал, что провёл более 400 раундов спарринга перед этим боем. Я считаю, что это перебор, но, в конце концов, именно так вы и получаете опыт. Мой прогноз – победа Уайлдера нокаутом», – приводит слова Брэдли ESPN.

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