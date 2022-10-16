Тимоти Брэдли предсказал исход боя Уайлдера и Хелениуса

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Тимоти Брэдли не считает, что финский супертяжеловес Роберт Хелениус сможет продержаться до конца поединка с американским экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером, который состоится на этих выходных в Нью-Йорке (США).
«Я не думаю, что этот бой пройдёт всю дистанцию. Хелениус дважды проигрывал нокаутом в боях против более слабых панчеров, чем Уайлдер, который намеревается попасть по нему и потрясти. Хелениусу будет трудно уйти от него.
Уайлдер должен заметно прибавить, как по мне. Я слышал, как он сказал, что провёл более 400 раундов спарринга перед этим боем. Я считаю, что это перебор, но, в конце концов, именно так вы и получаете опыт. Мой прогноз – победа Уайлдера нокаутом», – приводит слова Брэдли ESPN.
- 16 октября 2022
-
00:55
-
00:35
- 15 октября 2022
-
23:57
-
22:54
-
22:39
-
22:25
-
21:50
-
21:34
-
20:57
-
20:30
-
20:00
-
19:34
-
19:10
-
19:09
-
17:52
-
17:37
-
17:22
-
16:56
-
16:31
-
15:45
-
14:59
-
14:45
-
13:28
-
12:29
-
11:55
-
11:21
-
11:15
-
10:53
-
10:29
-
10:15
-
09:46
-
09:32
-
08:28
-
04:01
-
01:33