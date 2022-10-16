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«Встань на колени и умоляй». Леон Эдвардс отреагировал на вызов Хорхе Масвидаля

«Встань на колени и умоляй». Леон Эдвардс отреагировал на вызов Хорхе Масвидаля
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Британский боец Леон Эдвардс, являющийся чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг), отреагировал на слова американского ветерана Хорхе Масвидаля, который призывает его выйти с ним в октагон и провести бой.

«Обращайся ко мне «Мистер Эдвардс» или «сэр». Встань на колени и умоляй, и я могу рассмотреть возможность», – написал Эдвардс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Хорхе Масвидаль сказал, что заслуживает поединка с действующим чемпионом британцем Леоном Эдвардсом.

В августе на турнире UFC 278 Эдвардс выиграл титульный бой у Камару Усмана, нокаутировав его хай-киком на последней минуте пятого раунда. Леон стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

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