«Встань на колени и умоляй». Леон Эдвардс отреагировал на вызов Хорхе Масвидаля
Поделиться
Британский боец Леон Эдвардс, являющийся чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг), отреагировал на слова американского ветерана Хорхе Масвидаля, который призывает его выйти с ним в октагон и провести бой.
«Обращайся ко мне «Мистер Эдвардс» или «сэр». Встань на колени и умоляй, и я могу рассмотреть возможность», – написал Эдвардс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Хорхе Масвидаль сказал, что заслуживает поединка с действующим чемпионом британцем Леоном Эдвардсом.
В августе на турнире UFC 278 Эдвардс выиграл титульный бой у Камару Усмана, нокаутировав его хай-киком на последней минуте пятого раунда. Леон стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.
Комментарии
- 16 октября 2022
-
02:29
-
01:43
-
00:55
-
00:35
- 15 октября 2022
-
23:57
-
22:54
-
22:39
-
22:25
-
21:50
-
21:34
-
20:57
-
20:30
-
20:00
-
19:34
-
19:10
-
19:09
-
17:52
-
17:37
-
17:22
-
16:56
-
16:31
-
15:45
-
14:59
-
14:45
-
13:28
-
12:29
-
11:55
-
11:21
-
11:15
-
10:53
-
10:29
-
10:15
-
09:46
-
09:32
-
08:28
Партнерский контент