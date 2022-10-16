Деонтей Уайлдер нокаутировал Роберта Хелениуса в первом раунде

Ранним утром 16 октября по московскому времени состоялся вечер бокса в «Барклейс Центр» в Бруклине (штат Нью-Йорк, США), который возглавил поединок между американцем Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Хелениусом.

Досрочную победу уже в первом раунде одержал американский боксёр. Уайлдер нокаутировал Хелениуса за три секунды до гонга.

Эта победа позволила Уайлдеру прервать серию из двух поражений подряд, которые он потерпел от Тайсона Фьюри. Теперь На счету американца 46 боев, в которых он одержал 43 победы (42 нокаутом), потерпел 2 поражения и один поединок завершился вничью.

Хелениус прервал победную серию. Финн выиграл три предыдущих боя. Теперь на его счету 35 боёв, 31 победа и 4 поражения.