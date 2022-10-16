«Сегодня он использовал ноги». Тедди Атлас — о прогрессе Деонтея Уайлдера

Известный американский тренер и аналитик Тедди Атлас прокомментировал победу Деонтея Уайлдера над Робертом Хелениусом.

«Обычно Уайлдер использует джеб для заготовки удара справа. Сегодня он использовал для этого ноги», — написал Тедди Атлас на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Уайлдер одержал над Хелениусом досрочную победу. Американец нокаутировал своего оппонента за три секунды до окончания первого раунда, прервав свою серию из двух поражений от Тайсона Фьюри. На счету американца 46 боёв, в которых он одержал 43 победы (42 нокаутом), потерпел два поражения и один поединок завершился вничью.

Хелениус прервал победную серию. Финн выиграл три предыдущих боя. Теперь на его счету 35 боёв, 31 победа и четыре поражения.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь