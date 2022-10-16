Тедди Атлас высказался о победе Хэйни над Камбососом

Известный американский тренер и аналитик Тедди Атлас прокомментировал победу Дэвина Хэйни над Джорджом Камбососом в бою-реванше.

«Снимаю шляпу перед Камбососом. Он выиграл последний раунд, но это было доминирующее выступление Хэйни. 10-2 по раундам.



Люди старой закалки говорили мне, что, когда ты завоёвываешь титулы, это делает тебя на 30% лучше. Очевидно, что для Хэйни всё выглядит именно так.



Единственное, чего не хватало — мощи. Я переключился на бой Уайлдер — Хелениус ради мощи. Хэйни показал класс во время интервью», — написал Атлас на своей странице в «Твиттере».

Напомним, поединок между боксёрами продлился все 12 раундов и завершился единогласной победой Хэйни (119:109, 118:108, 118:108).

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