Тедди Атлас высказался о победе Хэйни над Камбососом
Поделиться
Известный американский тренер и аналитик Тедди Атлас прокомментировал победу Дэвина Хэйни над Джорджом Камбососом в бою-реванше.
«Снимаю шляпу перед Камбососом. Он выиграл последний раунд, но это было доминирующее выступление Хэйни. 10-2 по раундам.
Люди старой закалки говорили мне, что, когда ты завоёвываешь титулы, это делает тебя на 30% лучше. Очевидно, что для Хэйни всё выглядит именно так.
Единственное, чего не хватало — мощи. Я переключился на бой Уайлдер — Хелениус ради мощи. Хэйни показал класс во время интервью», — написал Атлас на своей странице в «Твиттере».
Напомним, поединок между боксёрами продлился все 12 раундов и завершился единогласной победой Хэйни (119:109, 118:108, 118:108).
Фьюри показал Джошуа как победить Усика
Новость по темеДэвин Хэйни одолел Джорджа Камбососа в бою-реванше
Комментарии
- 16 октября 2022
-
09:47
-
09:26
-
09:06
-
08:35
-
08:10
-
07:59
-
07:46
-
04:53
-
02:29
-
01:43
-
00:55
-
00:35
- 15 октября 2022
-
23:57
-
22:54
-
22:39
-
22:25
-
21:50
-
21:34
-
20:57
-
20:30
-
20:00
-
19:34
-
19:10
-
19:09
-
17:52
-
17:37
-
17:22
-
16:56
-
16:31
-
15:45
-
14:59
-
14:45
-
13:28
-
12:29
-
11:55
Партнерский контент