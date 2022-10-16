Моряк оценил свой дебют в Bare Knuckle FC
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Российский боец Bare Knuckle FC Евгений Курданов по прозвищу Моряк оценил свой дебют в лиге кулачных боёв против Горьяна Славески. Поединок закончился победой македонского бойца решением судей после шести раундов.
«По мне можно попасть, но я встану и дам сдачи! Дебют — Мы это сделали! Да, не в нашу пользу! Спасибо богу за то, что дал мне сил переломить ситуацию! Буду сильнее! Всем спасибо!» — написал Курданов в своём телеграм-канале.
Бой между Курдановым и Славески прошёл в ночь с 15 на 16 октября в США. Моряк должен был провести свой первый поединок чуть раньше: президент BKFC Дэвид Фельдман обещал Евгению дать шанс ещё в начале 2022 года, но в итоге дебют отложился до осени.
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