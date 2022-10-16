Уайлдер проведёт бой с Энди Руисом в 2023 году

Всемирный боксёрский совет (WBC) в ближайшее время должен утвердить поединок между бывшим чемпионом в тяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и Энди Руисом-младшим, сообщил журналист Майкл Бенсон.



Бой должен пройти в 2023 году. Победитель поединка станет обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBC, которым на данный момент обладает непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри.



Деонтей Уайлдер в своём последнем поединке в ночь на 16 октября нокаутировал Роберта Хелениуса в первом раунде. На счету американца 43 победы, ничья и два поражения. Причём оба поражения Уайлдер потерпел от Фьюри.



Энди Руис в сентябре одержал победу над Луисом Ортисом единогласным решением судей. На счету бойца 35 побед и два поражения.