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Роберт Хелениус опубликовал фото из больницы после тяжёлого поражения от Уайлдера

Роберт Хелениус опубликовал фото из больницы после тяжёлого поражения от Уайлдера
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Финский боец супертяжёлого веса Роберт Хелениус опубликовал пост после тяжёлого поражения от американского экс-чемпиона Деонтея Уайлдера, поединок с которым состоялся сегодня, 16 октября, в Нью-Йорке (США).

Напомним, Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде, вернувшись после проигрыша действующему обладателю титула WBC британцу Тайсону Фьюри.

«Большое спасибо за всю любовь и поддержку. После осмотра в больнице выяснилось, что я в порядке. Оставайся скромным как в случае победы, так и после поражения», – написал спортсмен в социальных сетях.

Фото: из личного архива Роберта Хелениуса

Поединок Уайлдера и Хелениуса стал полуфиналом отборочного мини-турнира от WBC. Теперь Уайлдер имеет право сразиться за звание обязательного претендента с соотечественником Энди Руисом.

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