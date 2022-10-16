В команде Уайлдера иронично напомнили промоутеру Джошуа о желании устроить бой

Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), высказался о потенциальном поединке своего подопечного против звёздного британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).
По словам Финкеля, за два месяца до выступления Бронзового бомбардировщика промоутер Джошуа Эдди Хирн выходил на его команду с предложением.
«Пару месяцев назад Эдди Хирн прислал нам письмо, но мы ответили, что самое важное – это подготовка Деонтея и то, что он показал в бою с Хелениусом. Теперь, когда он это сделал, мы посмотрим, приедет ли Эдди с грузовиком денег, о котором он говорил, и со сделкой на бой с Джошуа. Мы здесь. Он знает, как до нас добраться, так что посмотрим, не передумал ли он сегодня», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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