В команде Уайлдера иронично напомнили промоутеру Джошуа о желании устроить бой

Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), высказался о потенциальном поединке своего подопечного против звёздного британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

По словам Финкеля, за два месяца до выступления Бронзового бомбардировщика промоутер Джошуа Эдди Хирн выходил на его команду с предложением.

«Пару месяцев назад Эдди Хирн прислал нам письмо, но мы ответили, что самое важное – это подготовка Деонтея и то, что он показал в бою с Хелениусом. Теперь, когда он это сделал, мы посмотрим, приедет ли Эдди с грузовиком денег, о котором он говорил, и со сделкой на бой с Джошуа. Мы здесь. Он знает, как до нас добраться, так что посмотрим, не передумал ли он сегодня», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.