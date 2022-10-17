Ломаченко назвал трёх лучших боксёров в истории

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и действующий член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) назвал, по его мнению, трёх лучших боксёров в истории.

«Как по мне, Рой Джонс входит в тройку лучших боксёров в истории. Я любил смотреть в детстве его бои… Рой Джонс, Майк Тайсон и Мохаммед Али. Не хочу говорить, кто какое место занимает. Я считаю их тремя лучшими бойцами в нашем виде спорта», – сказал украинец в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, свой следующий поединок Ломаченко проведёт 30 октября в Нью-Йорке (США) и возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank. Соперником 34-летнего украинца станет 26-летний американец Джемейн Ортис (16-0-1, 8 KO).