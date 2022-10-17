«Деньги не нужны, это опасный спорт». Махачев поведал об отношении родителей к MMA

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Ислам Махачев, готовящийся на этих выходных сразиться за титул организации, рассказал об отношении родителей к его работе.
«Отец всегда меня поддерживал, никогда не говорил, что хватит. Но мать мне говорила… и по сей день говорит. Когда я выиграл свой первый чемпионат мира по боевому самбо, мне мама сказала: «Ну всё, Ислам, ты выиграл чемпионат мира. У вас же не бывает Олимпиады. Всё, хватит, чем-нибудь другим займись. У вас опасный спорт».
С матерью до сих пор такие разговоры. Она и по сей день мне говорит: «Всё уже, никакие деньги не нужны, ты уже заработал, всего хватает, оставь этот спорт. Чем-нибудь другим займись, у тебя есть знакомства». Мама же не смотрит бои. Отец просто молча переживает», – сказал боец в интервью YouTube-каналу UFC Russia.
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