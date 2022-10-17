Емельяненко провёл минуту в ринге с Дациком. Александра снова уронили

Звёздный ветеран MMA Александр Емельяненко провёл спарринг со своим обидчиком и соотечественником Вячеславом Дациком, ставший рубрикой на конференции промоушена Hardcore Boxing.
Дацик с ходу набросился на соперника с серией боковых ударов. Емельяненко попытался ответить, однако спустя несколько секунд после начала пропустил тяжёлый удар, отправивший его в нокдаун. Вторая же атака Дацика завершилась после того, как Емельяненко подвернул ногу.
права на видео принадлежат промоушену Hardore Boxing. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Hardore Boxing.
Напомним, боксёрский поединок бойцов состоялся 24 сентября в Москве и завершился досрочной победой Дацика в первом раунде. Емельяненко попытался защититься от атаки соперника у канатов, но пропустил размашистый левый боковой, после которого оказался в тяжёлом нокауте.
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