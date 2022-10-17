«Этих людей там быть не должно». Рикки Хаттон жёстко раскритиковал команду Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, британец Рикки Хаттон раскритиковал команду звёздного соотечественника и супертяжеловеса Энтони Джошуа за работу в титульном реванше с украинцем Александром Усиком, который состоялся 20 августа в Саудовской Аравии.

«Очевидно, Джошуа не отреагировал на судейский вердикт с любовью. Он отправился в противоположный угол и показал кулак. И это слишком, как по мне. Его только что победили, я понимаю, но должен был найтись кто-то, кто сказал бы ему: «Эй Джей, приятель, уйдём с ринга».

Но ему позволили выбросить пояса с ринга. Ему позволили взять микрофон. Чем занимался его угол, когда он взял микрофон? Этих людей там больше не должно быть. Шокирующая работа угловых», – сказал Хаттон в интервью YouTube-каналу Secondsout.