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Ортис предположил, как завершится возможный бой между Уайлдером и Руисом

Ортис предположил, как завершится возможный бой между Уайлдером и Руисом
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Кубинский боксёр-тяжеловес Луис Ортис предположил, как завершится возможный поединок между Деонтеем Уайлдером и Энди Руисом. Ранее Руис неоднократно говорил, что хотел бы встретиться на ринге с «Бронзовым бомбардировщиком».

«Я всем говорил до боя Уайлдера с Хелениусом, что для Деонтея это будут лёгкие деньги. Он убьёт Энди Руиса, если они сойдутся на ринге», — приводит слова Ортиса BoxingScene.

Напомним, в последнем бою Уайлдер встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом. Деонтей одержал победу нокаутом за три секунды до конца первого раунда. Всего в активе американца 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от британца Тайсона Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью, 43 раза Деонтей одерживал победу, из них 42 – нокаутом.

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