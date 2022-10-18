Менеджер Уайлдера: бой с Джошуа будет грандиозным как никогда

Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, высказался о потенциальном поединке своего подопечного против звёздного британца Энтони Джошуа.
«Если команда Джошуа предложит подходящие условия, то мы, конечно, проведём бой в Великобритании. Но с финансовой точки зрения это может быть Саудовская Аравия или другая страна, всё зависит от них. Я считаю, что бой между Деонтеем и Энтони способен собрать 80 тыс. зрителей на «Уэмбли».
Два или три года назад, когда мы не согласовали условия этого боя, у Джошуа были варианты, он был на вершине мира. Сейчас у него не так много вариантов, и если Фьюри будет драться с Усиком, то единственный реальный большой бой для Джошуа — это поединок с Уайлдером. Если бы Деонтей проиграл, то разговоров об этом бы не было, но теперь есть время подумать — намечается как никогда грандиозный бой.
В идеале Уайлдер должен вернуться на ринг весной, где-то в марте следующего года. Предпочтение будет отдано Усику, Джошуа или Руису», — приводит слова Финкеля Boxing Scene.
На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь.
- 19 октября 2022
-
00:25
- 18 октября 2022
-
23:40
-
22:35
-
21:31
-
20:23
-
19:58
-
19:49
-
19:38
-
18:59
-
18:51
-
18:46
-
17:59
-
17:59
-
17:52
-
17:51
-
17:46
-
17:44
-
17:37
-
17:17
-
17:15
-
17:01
-
16:22
-
16:15
-
16:11
-
15:49
-
15:05
-
14:47
-
14:12
-
14:02
-
13:49
-
13:33
-
13:26
-
13:04
-
12:41
-
12:38