Бивол — о трилогии Канело и Головкина: сейчас я не хочу смотреть этот бой

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, почему не стал смотреть трилогию между Саулем Альваресом (58-2-2, 39 KO) и Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO), несмотря на то что мексиканец может стать его следующим соперником.

«По правде сказать, я не смотрел бой. Он интересен мне, но я не хочу смотреть другие бои сейчас, потому что в настоящий момент готовлюсь к своему. Когда я смотрю бой, то представляю, как бы я выступил против парня, понимаете? И я трачу много сил на это. Поэтому сейчас я не хочу смотреть этот бой», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее в интервью соперник Бивола мексиканец Хильберто Рамирес назвал его вторым полутяжеловесом в мире.