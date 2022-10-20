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Тренер Уайлдера высказался против боя с Энди Руисом

Тренер Уайлдера высказался против боя с Энди Руисом
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Тренер экс-чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера Малик Скотт отрицательно относится к возможному поединку своего подопечного с мексиканцем Энди Руисом.

«Если бы всё зависело от меня, то я бы вёл переговоры об организации поединка с Энтони Джошуа или Александром Усиком на каком-то большом стадионе. Я отрицательно отношусь к бою с Энди Руисом. У нас ещё три года, и мне бы хотелось, чтобы Деонтей участвовал в самых крупных противостояниях. Уайлдера немного мотивирует возможный бой с Руисом, но не так, как с Усиком или Эй Джеем. Это единственные два боя, которые я хочу для Уайлдера. Больше ничего меня не интересует», — приводит слова Скотта Boxing News 24.

В своём последнем поединке Деонтей Уайлдер отправил в нокаут Роберта Хелениуса за три секунды до окончания первого раунда.

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