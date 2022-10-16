Страшный сон украинца. Уайлдер придёт за Усиком — и заберёт у него всё

Деонтей Уайлдер вернулся — и готов крушить! Это не просто слова: Бронзовый бомбардировщик после годового простоя брутально расправился с Робертом Хелениусом. Финн выглядел достаточно серьёзным соперником для американца, но не простоял даже одного раунда. Хотя Деонтей заметно сбросил вес, его нокаутирующий удар остался невероятным. Подумать только: этот парень хотел завершить карьеру после неудачной трилогии с Тайсоном Фьюри. Хорошо, что Уайлдер не стал вешать перчатки на гвоздь.

Сразу после боя Бронзовый бомбардировщик заявил, что готов встретиться с Александром Усиком. Ранее он уже намекал, что очень хотел бы помериться силами с украинцем, удерживающим большую часть поясов супертяжёлого веса. Подобный поединок и для Саши максимально логичен: Джошуа — битая карта, Фьюри пока сосредоточился на других целях, а вот Уайлдер — отличная цель для чемпиона. Тем более что Усик уже признавался, что Бомбардировщик в качестве соперника его полностью устраивает. Лишь бы бой состоялся в США.

Классная победа над Хелениусом точно даёт Деонтею право просить себе титульный шанс. Не забывайте, что этого парня сумел победить только Тайсон Фьюри: при этом Цыганский король несколько раз падал в нокдаун от невероятной колотушки Уайлдера. Есть ощущение, что Бронзовый бомбардировщик станет самым опасным соперником в карьере Александра. И есть немаленький шанс того, что Александр проиграет. Потому что Уайлдер вообще не прощает ошибок.

А вот украинец во втором бою с Джошуа ошибался изрядно. И несколько раз пропускал весьма тяжёлые удары. Энтони — хороший нокаутёр, но его атаки не идут ни в какое сравнение с опасностью, исходящей от Уайлдера. Деонтей может проигрывать поединок в одну калитку, но подловить соперника в 12-м раунде — вспомните его первую встречу с Фьюри. Цыганский Король тогда невероятным чудом поднялся, но насколько крепка челюсть Усика? Ведь украинец перебрался из первого тяжёлого веса.

Как Фьюри победил Уайлдера? Сработали отличная техника, габариты и тяжёлый удар, всё-таки вырубивший Деонтея. Техника Усика — превосходна, в этом компоненте Саша точно превосходит всех тяжеловесов мира. А вот с нокаутирующим ударом и габаритами большие проблемы. Усик вряд ли сможет свалить Уайлдера, измотать бесконечными клинчами тоже не удастся — веса не хватит. Бронзовому бомбардировщику же хватит лишь одного удара, чтобы забрать у Саши всё. Поединок американца и украинца должен стать фантастикой.