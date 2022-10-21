Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении карьеры
Поделиться
Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении карьеры. Цыганский король пока не намерен уходить из спорта и не может представить себе жизнь без бокса.
«Не думаю, что смогу жить нормальной жизнью (после завершения карьеры. — Прим. «Чемпионата»). Но я чувствую, что мне нужна медицинская помощь, чтобы быть в состоянии заниматься любимым делом. Буду рад, если кто-то выйдет на связь и сможет мне помочь.
Я не смогу выйти из этой игры и жить нормальной жизнью, пока меня не научат этому. Потому что я не представляю для себя обычную жизнь без бокса. Поэтому я буду идти своим путём и продолжу драться», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Новость по темеФьюри выиграл спор у своего менеджера на 10 тысяч фунтов
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика.
Комментарии
- 21 октября 2022
-
11:51
-
11:32
-
11:25
-
11:18
-
11:03
-
10:48
-
10:45
-
10:31
-
10:17
-
10:04
-
09:46
-
09:31
-
09:19
-
08:21
-
08:16
-
08:13
-
08:05
-
08:04
-
00:53
-
00:03
- 20 октября 2022
-
23:49
-
22:53
-
22:15
-
22:05
-
21:48
-
21:17
-
21:03
-
20:31
-
19:50
-
19:37
-
19:24
-
19:09
-
19:06
-
18:38
-
18:30
Партнерский контент