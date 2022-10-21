Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении карьеры

Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении карьеры
Комментарии

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении карьеры. Цыганский король пока не намерен уходить из спорта и не может представить себе жизнь без бокса.

«Не думаю, что смогу жить нормальной жизнью (после завершения карьеры. — Прим. «Чемпионата»). Но я чувствую, что мне нужна медицинская помощь, чтобы быть в состоянии заниматься любимым делом. Буду рад, если кто-то выйдет на связь и сможет мне помочь.

Я не смогу выйти из этой игры и жить нормальной жизнью, пока меня не научат этому. Потому что я не представляю для себя обычную жизнь без бокса. Поэтому я буду идти своим путём и продолжу драться», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Новость по теме
Фьюри выиграл спор у своего менеджера на 10 тысяч фунтов

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022