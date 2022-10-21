Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении карьеры. Цыганский король пока не намерен уходить из спорта и не может представить себе жизнь без бокса.

«Не думаю, что смогу жить нормальной жизнью (после завершения карьеры. — Прим. «Чемпионата»). Но я чувствую, что мне нужна медицинская помощь, чтобы быть в состоянии заниматься любимым делом. Буду рад, если кто-то выйдет на связь и сможет мне помочь.

Я не смогу выйти из этой игры и жить нормальной жизнью, пока меня не научат этому. Потому что я не представляю для себя обычную жизнь без бокса. Поэтому я буду идти своим путём и продолжу драться», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

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