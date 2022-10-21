Тайсон Фьюри сообщил, сколько боёв собирается провести в следующем году

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, сколько поединков собирается провести в 2023 году.
«Я собираюсь провести три боя в следующем году. В феврале планирую поединок с Усиком. Ещё один бой можно провести в конце года, например, с Уайлдером, если он будет обязательным претендентом. Также есть вариант с Джо Джойсом, Даниэлем Дюбуа. Есть много британских боксёров, которых я смогу победить», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Напомним, следующий бой Фьюри проведёт со своим соотечественником Дереком Чисорой. Поединок состоится 3 декабря в Лондоне (Англия). Впервые боксёры сразились ещё в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре первое поражение в профессиональной карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014-го, на этот раз Цыганский король победил досрочно.
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