Волкан Оздемир: собираюсь нокаутировать Крылова в первом раунде

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Волкан Оздемир уверен в своём успехе в бою с украинским бойцом Никитой Крыловым.
«Думаю, какое-то время он будет пытаться вести бой в стойке, и как только станет чувствовать себя комфортно, то постарается перевести меня. Возможно часть его плана в том, чтобы держать меня ближе к сетке, но определённо этот бой не продлится больше одного раунда. Я собираюсь его нокаутировать в первом же раунде. Мне нужны несколько ярких побед, чтобы получить титульный поединок, так что я хочу заставить людей говорить о себе», — заявил Оздемир в разговоре с Just Scrap Radio.
Поединок между Волканом Оздемиром и Никитой Крылов пройдёт в рамках предварительного карда турнира UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби.
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