Энтони Джошуа вернётся на ринг в начале 2023 года

Промоутер британского боксёра, бывшего чемпиона мира в тяжёлой весовой категории Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, когда его клиент вернётся на ринг.



«Лично я бы хотел, чтобы после поражения в последнем бою Энтони Джошуа работал со своей командой, возвращал уверенность, но я бы и хотел видеть, как Эй Джей участвует в самых крупных боях. Джошуа вернётся в начале следующего года. Он должен снова стать активным», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.



В своём последнем поединке Энтони Джошуа потерпел поражение раздельным решением судей от украинского боксёра Александра Усика. Это была вторая встреча бойцов на ринге. В первый раз Усик одержал победу единогласным судейским решением.



Энтони Джошуа провёл 27 поединков в профессиональном боксе и потерпел три поражения.

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