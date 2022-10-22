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Харитонов не верит, что Хабиб может вернуться в UFC в случае поражения Махачева

Харитонов не верит, что Хабиб может вернуться в UFC в случае поражения Махачева
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Именитый российский ветеран MMA Сергей Харитонов не верит, что бывший чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон.

«Может ли вернуться Хабиб в случае поражения Ислама? Нет. Не будет возвращения. У него сейчас такой вес, как он его сбросит? Он может драться в другом весе, в лёгком он не вернётся.

Выигрыш Ислама — это наследие Хабиба? У всех своя судьба и своя спортивная карьера. У Махачева своя, у Нурмагомедова — своя», — приводит слова Харитонова Sport24.

Напомним, UFC 280 пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Махачева и Оливейры станет главным событием спортивного шоу. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

«Он для него как сын». Махачев всегда был любимым учеником великого Абдулманапа! «Он для него как сын». Махачев всегда был любимым учеником великого Абдулманапа!
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