Харитонов не верит, что Хабиб может вернуться в UFC в случае поражения Махачева

Именитый российский ветеран MMA Сергей Харитонов не верит, что бывший чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон.
«Может ли вернуться Хабиб в случае поражения Ислама? Нет. Не будет возвращения. У него сейчас такой вес, как он его сбросит? Он может драться в другом весе, в лёгком он не вернётся.
Выигрыш Ислама — это наследие Хабиба? У всех своя судьба и своя спортивная карьера. У Махачева своя, у Нурмагомедова — своя», — приводит слова Харитонова Sport24.
Напомним, UFC 280 пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Махачева и Оливейры станет главным событием спортивного шоу. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.
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