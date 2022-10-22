Армен Петросян одержал победу над Эй-Джей Добсоном на UFC 280

Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян одержал победу в поединке с американским спортсменом Эй-Джей Добсоном на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Петросяну — 30-27, 30-27, 30-27.

По ходу первого раунда соперники обменивались опасными ударами. У Петросяна в итоге открылось рассечение. Но команда бойца быстро справилась с этой проблемой. После этого спортсмены работали преимущественно в стойке.

Для Петросяна эта победа стала восьмой в профессиональной карьере в смешанных единоборствах в десяти поединках.



Добсон потерпел второе поражение в девяти боях — на счету американца шесть побед и ещё один бой был признан несостоявшимся.



Эта победа позволила Петросяну закрыть поражение в поединке на турнире UFC on ESPN 39 — тогда Петросян решением судей проиграл Кайо Борральо.



UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу

Пётр Ян — Шон О’Мэлли

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро



Предварительный кард:



Белал Мухаммад — Шон Брэди

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо

Волкан Оздемир — Никита Крылов

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Кэрол Роса — Лина Ленсберг — победа Росы раздельным решением судей.