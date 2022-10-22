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Армен Петросян одержал победу над Эй-Джей Добсоном на UFC 280

Армен Петросян одержал победу над Эй-Джей Добсоном на UFC 280
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Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Армен Петросян одержал победу в поединке с американским спортсменом Эй-Джей Добсоном на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Петросяну — 30-27, 30-27, 30-27.

По ходу первого раунда соперники обменивались опасными ударами. У Петросяна в итоге открылось рассечение. Но команда бойца быстро справилась с этой проблемой. После этого спортсмены работали преимущественно в стойке.

Для Петросяна эта победа стала восьмой в профессиональной карьере в смешанных единоборствах в десяти поединках.

Добсон потерпел второе поражение в девяти боях — на счету американца шесть побед и ещё один бой был признан несостоявшимся.

Эта победа позволила Петросяну закрыть поражение в поединке на турнире UFC on ESPN 39 — тогда Петросян решением судей проиграл Кайо Борральо.

UFC 280

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу
Пётр Ян — Шон О’Мэлли
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро

Предварительный кард:

Белал Мухаммад — Шон Брэди
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо
Волкан Оздемир — Никита Крылов
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей
Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде
Кэрол Роса — Лина Ленсберг — победа Росы раздельным решением судей.

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