Хасбик: я в шоке, пацаны. Петра Яна засудили, отвечаю

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, высказался об итогах поединка россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли.



«Просто я в шоке, пацаны. Петра Яна засудили, жи есть. Отвечаю», — сказал Магомедов в голосовом сообщении, отправленном в его телеграм-канал.



Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что проиграл Яну по всем ключевым пунктам статистики.



В главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) организации.



UFC 280



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев

Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде

Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О'Мэлли раздельным решением судей

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей



Предварительный кард:



Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей

Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей

Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде

Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей.

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь: