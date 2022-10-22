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Хасбик: я в шоке, пацаны. Петра Яна засудили, отвечаю

Хасбик: я в шоке, пацаны. Петра Яна засудили, отвечаю
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Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, высказался об итогах поединка россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли.

«Просто я в шоке, пацаны. Петра Яна засудили, жи есть. Отвечаю», — сказал Магомедов в голосовом сообщении, отправленном в его телеграм-канал.

Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что проиграл Яну по всем ключевым пунктам статистики.

В главном бою турнира UFC 280 бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) организации.

UFC 280

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Ислам Махачев
Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу — победа Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде
Пётр Ян — Шон О’Мэлли — победа О'Мэлли раздельным решением судей
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот — победа Дариуша единогласным решением судей
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро — победа Фиоро единогласным решением судей

Предварительный кард:

Белал Мухаммад — Шон Брэйди — победа Мухаммада техническим нокаутом во втором раунде
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо — победа Борральо единогласным решением судей
Волкан Оздемир — Никита Крылов — победа Крылова единогласным решением судей
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев — победа Нурмагомедова единогласным решением судей
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон — победа Петросяна единогласным решением судей
Мухаммад Мокаев — Малкольм Гордон — победа Мокаева болевым приёмом в третьем раунде
Карол Роза — Лина Ленсберг — победа Розы раздельным решением судей.

Прямая трансляция главного боя Махачев — Оливейра здесь:

Всё!!! Пояс наш, Оливейра сдался на милость Ислама Махачева!!! LIVE Всё!!! Пояс наш, Оливейра сдался на милость Ислама Махачева!!! LIVE
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