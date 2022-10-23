Ян опубликовал эмоциональный пост в адрес судей после поражения в бою с О’Мэлли на UFC 280

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян эмоционально высказался в адрес судей после поражения в бою с американцем Шоном О’Мэлли в рамках турнира UFC 280.

«К чёрту судей», — написал Ян в своём твиттере.

Напомним, О’Мэлли одержал победу над Яном раздельным решением судей. Судьи Бен Картлидж и Дэвид Летаби отдали победу американцу со счетом 29–28. По их мнению, Ян выиграл только второй раунд, а первый и третий раунды остались за О’Мэлли.

Судья Вито Паолиньо считает, что победителем этого боя был Ян – 29:28. По его мнению, россиянин уступил своего сопернику только в третьем раунде.

Ян потерпел второе поражение подряд в UFC. За последние четыре боя в UFC россиянин потерпел три поражения и одержал одну победу.

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